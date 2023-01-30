Раскрыты новые методы работы интернет-мошенников Юрист Хаминский: интернет-мошенники начали обманывать россиян продажами очень дешевых типовых товаров

Фото: shutterstock

После публикаций в СМИ методы интернет-мошенников стали известны большинству россиян, но злоумышленники выработали новый способ обманывать граждан — продавать типовые, не требующие примерки или осмотра, товары по очень низким ценам, заявил NEWS.ru юрист Александр Хаминский. Он отметил, что преступники предлагают жертвами сразу перевести им деньги за заказ.

Доверчивые граждане «клюют» на привлекательные цены и дешевую доставку и делают заказ. В ответ им предлагают перевести оплату с карты покупателя на карту продавца. Далее возможны два варианта. Мошенники присылают товар, значительно более дешевый, «зарабатывая» сотни процентов прибыли. При этом покупатель практически никогда не может доказать, что речь шла о предметах иного качества. В иных случаях злоумышленники просто присваивают полученные деньги и перестают отвечать на звонки. При этом они всегда используют безымянные сим-карты, — добавил эксперт.

По его словам, существуют еще более технологичный и «дерзкий» способ обмана, появившийся в конце 2022 года: продавец вместо номера карты присылает ссылку для оплаты, уверяя, что он — замозанятый или ИП, а деньги поступят на его расчетный счет. Юрист подчеркнул, что такой прием формирует элемент доверия, якобы сделка заключается с официальным продавцом.

Наивный покупатель проходит по ссылке, оказывается на сайте-подменке, очень похожем на сайт настоящего банка, заполняет форму для совершения платежа, вводя в нее свои персональные данные. На самом деле, с фэйкового сайта данные поступают на сервер кредитного управления кредитов реального банка, данные проверяются автоматически и на жертву оформляется кредит в сумме, обычно, до 100 тысяч рублей. Затем покупатель-жертва опять же на сайте-подменке подтверждает перевод за товар в одной сумме, а на самом деле по реквизитам мошенников происходит перечисление всей суммы кредита. Об афере жертва узнает только тогда, когда получает извещение из банка, — рассказал Хаминский.

Собеседник добавил, что не стать жертвой подобных мошенников можно только одним способом — ничего не покупать удаленно у неизвестных продавцов.

Мощнейшим оружием телефонных мошенников является банальная вежливость, ранее рассказал специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин. По его словам, злоумышленники узнают номера телефонов своих жертв из слитых в даркнет баз данных различных сервисов, в которых нередко указывается имя и отчество владельца номера. Эксперт подчеркнул, что обращение по имени и отчеству на подсознательном уровне вызывает доверие даже к незнакомому человеку.