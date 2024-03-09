Раскрыты излюбленные россиянами страны для шопинга АТОР: Баку и Ереван стали самыми популярными городами для шопинга среди россиян

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Азербайджан, Армения и Белоруссия стали одними из самых популярных стран, в которые россияне отправляются на шопинг, сообщили в Ассоциации объединенных туроператоров России (АТОР). В Баку набирают популярность местные дизайнеры, а в Ереване и Минске остались магазины-массмаркет, ушедшие из РФ.

Нет таких стран, в которых бы наши туристы не занимались шопингом, — отметил представитель одного из туроператоров.

Ранее модельер и дизайнер Наз Маер рассказал, что собрать стильный и дорого выглядящий образ можно с помощью таких принтов, как «гусиная лапка», «принц Уэльский», горох и шевронный рисунок. По его словам, эти узоры традиционно воспринимаются как презентабельные и элитные.

Также Маер отметил, что принт «гусиная лапка» на жакете является деталью образа, способной визуально сделать женщину старше своих лет. Кроме того, по его словам, «добавляет» возраст крупный цветочный принт на одежде.