Раскрыта главная причина проблем с потенцией у мужчин Сексолог Костоев: многие путают психологические проблемы с импотенцией

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Неустойчивое эмоциональное состояние и неуверенность в себе являются одними из главных причин проблем с потенцией, рассказал в беседе с «Радио 1» сексолог и психолог Керим Костоев. Таким образом специалист прокомментировал информацию о значительном росте продаж в России средств для увеличения потенции. Так, в первом квартале 2023 года россияне приобрели 2,7 млн упаковок таких средств на сумму почти 1,8 млрд рублей, что на 40% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Большое давление на людей может быть из-за эмоционального состояния. Неуверенность в себе сильно влияет на синдром ожидания сексуальной неудачи. Люди не понимают, как с этим справляться, и, если «член упал», сразу начинают покупать лекарства от импотенции, когда на самом деле проблема может быть психологическая, — отметил эксперт.

Сексолог предположил, что рост продаж лекарств для потенции во многом связан с весьма низким уровнем сексуального образования в стране. Определенную роль в отсутствии сексуальной грамотности у населения играет давление общества и консервативное воспитание.

Если человек не уверен в себе и много чего боится, то у него появляются эти проблемы. В итоге он начинает пичкать себя таблетками и портить свое здоровье, психику и потенцию. Мужчины не знают, как устроено их эмоциональное состояние, поэтому надеются на волшебную таблетку, тем самым наносят себе вред, — рассказал психолог.

По словам специалиста, при возникновении сексуальных проблем мужчине необходимо обратиться к врачу, а не к таблеткам.

Ранее сообщалось, что после объявления о прекращении поставок «Виагры» в Россию спрос на нее вырос на 50%. Между тем медики перечислили пять способов сохранить потенцию без таблеток.