Пятая часть стран мира начала открывать границы для туристов

https://static.news.ru/photo/f12926f6-b57b-11ea-8bc3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Aleksey Bychkov /Global Look Press

Всё больше государств снимают введённые из-за пандемии коронавируса ограничения для туризма. По данным Всемирной туристской организации при ООН (UNWTO), 22% туристических направлений в мире уже доступны для путешественников.

По данным на 15 июня, в мире действует 48 направлений. Месяцем ранее их было 7. В частности, начали открывать границы 37 стран Европы, 6 стран американского континента, 3 направления в Азиатско-Тихоокеанском регионе и 2 государства в Африке, отмечает организация. В то же время границы 141 страны мира (65%) остаются полностью закрытыми для въезда иностранных туристов.

Возобновление туризма имеет жизненно важное значение для обеспечения многих людей, для компаний и для национальных экономик. Снятие ограничений происходит ответственно и взвешенно. Однако этот кризис ещё не закончен. UNWTO будет продолжать работать с государствами по всему миру, чтобы смягчить воздействие пандемии, чтобы, когда придёт время, туризм мог способствовать ответственному и устойчивому восстановлению, — заявил генеральный секретарь организации Зураб Пололикашвили.

Российская Федерация пока сохраняет все ограничения по выезду из страны и въезду в неё. По общему правилу, границы закрыты, исключение сделано для тех, кому необходимо попасть в другую страну по работе или учёбе, чтобы помогать больным родственникам, а также для тех, кто постоянно живёт за рубежом. Туристам, желающим отправиться на отдых за рубеж, придётся ждать минимум до конца августа, предполагают в Ассоциации туроператоров России. Открытие границ будет зависеть от эпидемиологической обстановки.

С 1 июля в России запланировано открытие внутреннего туристического сезона. Одним из первых для путешественников открывается Крым. С 15 июня здесь отменили обсервацию для приезжающих, писал NEWS.ru.