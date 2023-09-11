Пьяный пассажир попытался выйти из летящего самолета Пассажир захотел выйти из летящего в Москву самолета на высоте в 10 км

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пьяный пассажир захотел выйти из самолета, летевшего из Таиланда в Москву, когда тот находился на высоте в 10 км. Мужчина направился к выходу и попытался открыть дверь, но та не поддалась. В пресс-службе «Аэрофлота» отметили в беседе с «360», что пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения и проявлял деструктивное поведение.

Пассажир с признаками алкогольного опьянения проявлял деструктивное поведение, игнорировал замечания экипажа, — уточнили в пресс-службе.

Пассажир летел рейсом SU273 Бангкок — Москва. По предварительным данным, ему якобы стало тесно в салоне эконом-класса, из-за чего он решил попытаться покинуть самолет до прибытия. Бортпроводники задержали мужчину для ликвидации угрозы безопасности. После посадки пассажир был передан сотрудникам правоохранительных органов.

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина, собиравшийся лететь во Владивосток по работе, ранее сообщил о пронесенной на борт самолета бомбе и задержал рейс. В результате полицейские проверили всех пассажиров и членов экипажа, после этого самолет улетел по назначенному направлению. На мужчину, поднявшего ложную тревогу, составили административный протокол. Ему грозит штраф 1000 рублей или арест на 15 суток.