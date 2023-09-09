В Петербурге пассажир задержал рейс из-за боязни долгих перелетов SHOT: в Петербурге аэрофоб сообщил о пронесенной бомбе и задержал рейс

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

В Санкт-Петербурге пьяный мужчина, собиравшийся лететь во Владивосток по работе, сообщил о пронесенной бомбе и задержал рейс, сообщает Telegram-канал SHOT. В результате полицейские проверили всех пассажиров и членов экипажа, после этого самолет улетел по назначенному направлению. Перепуганного пассажира доставили в отделение полиции, а после этого — в вытрезвитель.

Канал отмечает, что мужчина боится долгих перелетов и перед рейсом пытался преодолеть паническую атаку. Сначала он выпил много таблеток снотворного, однако это не помогло ему. Поэтому он закричал, что пронес на борт бомбу, и грозил привести ее в действие. После проверки самолета взрывчатку не обнаружили. На мужчину, поднявшего ложную тревогу, составили административный протокол. Ему грозит штраф 1000 рублей или арест на 15 суток.

Ранее сообщалось, что вылет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург задержали из-за нервного пассажира. Уточняется, что он пожаловался на якобы преследующих его людей из ЧВК.

Во время регистрации 39-летний Виталий был спокоен, однако при подготовке к взлету он вскочил и подбежал к бортпроводникам, требуя остановить самолет, потому что там за ним якобы следили. После этого рейс отложили на два часа, а странного пассажира госпитализировали с шизофренией.