Пассажир задержал рейс из-за якобы преследовавшей его ЧВК Рейс Новосибирск — Санкт-Петербург отложили из-за пассажира, которого якобы преследовала ЧВК

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал Baza сообщил, что вылет рейса Новосибирск — Санкт-Петербург задержали из-за нервного пассажира. Уточняется, что он пожаловался на якобы преследующих его людей из ЧВК.

Канал отмечает, что во время регистрации 39-летний Виталий был спокоен, однако при подготовке к взлету он вскочил и подбежал к бортпроводникам, требуя остановить самолет, потому что там за ним якобы следили. После этого рейс отложили на два часа, а странного пассажира госпитализировали с шизофренией.

Ранее стало известно, что следовавший из Москвы в Минск самолет Belavia экстренно сел в аэропорту Витебска. Отмечается, что одному ребенку на борту стало плохо. Его доставили в больницу, на данный момент с ним все в порядке.

До этого в июле самолет, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске. По данным западно-Сибирской транспортной прокуратуры, Airbus A321 со 156 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Покрышкина из-за того, что в фюзеляж попала птица. Кроме того, на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Ереван, скончалась пассажирка. В МВД Армении рассказали, что женщина умерла во время перелета в ночь на 10 июля. О причинах смерти не сообщалось.