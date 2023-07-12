В Новосибирске экстренно приземлился самолет

Фото: t.me/zstproc

Самолет, летевший из Новокузнецка в Москву, совершил экстренную посадку в Новосибирске, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура в Telegram-канале. Airbus A321 со 156 пассажирами на борту приземлился в аэропорту Покрышкина из-за того, что в фюзеляж попала птица.

Сегодня около 09:00 (05:00 мск) часов в международном аэропорту Новосибирска имени А. И. Покрышкина совершило вынужденную посадку воздушное судно Airbus А-321 авиакомпании «Аэрофлот», выполнявшее рейс Новокузнецк — Москва (Шереметьево), по причине попадания птицы в фюзеляж самолета при наборе высоты в аэропорту Новокузнецка (Спиченково), — говорится в сообщении.

Транспортная прокуратура организовала проверку.

Ранее на борту самолета, выполнявшего рейс из Москвы в Ереван, скончалась пассажирка. В МВД Армении рассказали, что женщина умерла во время перелета в ночь на 10 июля. О причинах ее кончины не сообщается.

До этого в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге загорелся самолет, принадлежащий авиакомпании Emirates Airlines. Борт должен был выполнять рейс в ОАЭ, пассажиры уже находились в салоне, когда экипаж сообщил о задымлении.