Пассажирка умерла на борту рейса Москва - Ереван

Фото: Арам Нерсесян/РИА Новости

Пассажирка скончалась на борту самолета, выполнявшего рейс из Москву в Ереван, сообщил со ссылкой на МВД Армении Telegram-канал Armenia Today. По его информации, женщина умерла во время перелета в ночь на 10 июля.

На борту рейса Москва — Ереван состояние родившейся в 1963 году Амалии П. ухудшилось, после чего была зафиксирована ее биологическая смерть, — приводит канал сообщение ведомства.

31 мая 45-летняя женщина скончалась на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии», выполнявшего рейс Сочи — Челябинск. По факту смерти пассажирки проверку проводили транспортная прокуратура и управление СК на транспорте. Причина кончины женщины неизвестна. Одна из попутчиц предположила, что у погибшей была неизлечимая болезнь. Очевидица рассказала, что четко слышала, как стюардесса сказала, что женщине категорически нельзя было лететь с таким заболеванием.

В ночь на 10 июля около 100 пассажиров рейса Стамбул — Москва застряли в турецком аэропорту в ожидании вылета, сообщали СМИ. Самолет авиакомпании Red Wings должен был отправиться в российскую столицу еще в 11:50, но рейс задержали более чем на 11 часов. Впоследствии выяснилось, что у людей, ожидающих отправки, были билеты на разное время. Пассажиры предположили, что их всех собрали для одного рейса с целью заполнить самолет. Им предоставили купоны на обед в бургерной.