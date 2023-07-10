Сто пассажиров рейса Стамбул — Москва застряли в аэропорту Вылет рейса из Стамбула в Москву задерживают уже более 11 часов

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Около ста человек ждут отправки рейса из Стамбула в Москву уже более 11 часов, сообщили в Telegram-канале РЕН ТВ. Самолет авиакомпании Red Wings должен был вылететь в 11:50, но люди продолжают ждать до сих пор.

Какой-то определенности нам не дали. Мы не знаем, когда мы улетим, информации нет. Нам каждый раз говорят «ждите-ждите», — заявил турист Денис Махнев.

Выяснилось, что у пассажиров рейса были билеты на разное время: на 12:10, 13:30, 15:20 и 18:35. Ожидающие рассказывают, что складывается впечатление, будто людей сгребают на один рейс, чтобы набить самолет.

Пассажирам не предоставили никаких условий для ожидания, выдали лишь талоны на обед в Burger King. На вопросы отвечать также отказываются и даже грозятся вызвать полицию. По последним данным, самолету чинят шасси. Вылет запланирован в 4:50.

Ранее сообщалось, что в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК, принадлежащий компании «Иркут». Возгорание произошло в четвертом двигателе судна. Самолет удалось потушить.

Ранее пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Магадан, авиакомпании «Россия» попытался выйти из летящего самолета — он поднялся с места и хотел открыть дверь, но его удалось остановить. Кроме этого, он вел себя агрессивно, а также разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел.