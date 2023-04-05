Пассажир рейса Москва – Магадан попытался выйти из летящего самолета

Фото: FrankHoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Пассажир рейса, следовавшего из Москвы в Магадан, авиакомпании «Россия» попытался выйти из летящего самолета — он поднялся с места и хотел открыть дверь, но его удалось остановить. Кроме этого, он вел себя агрессивно, а также разбил монитор, встроенный в спинку одного из кресел, сообщили «360» в пресс-службе авиакомпании.

На замечания бортпроводников и сидящих рядом пассажиров не реагировал. По прилету в аэропорт Магадана он был передан в руки правоохранительных органов, — уточнили в пресс-службе.

В авиакомпании отметили, что поведение мужчины нарушало общественный порядок и создавало угрозу для других пассажиров и членов экипажа. «Россия» рассмотрит вопрос о взыскании ущерба за разбитый монитор. Отмечается, что у агрессивного пассажира не было признаков алкогольного опьянения.

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В середине февраля в столичном аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва — Казань разделся и попытался сбежать от сотрудников воздушной гавани по взлетно-посадочной полосе. По словам очевидцев, во время инструктажа мужчина громко говорил и матерился, из-за чего его и вывели из самолета.