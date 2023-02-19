Пассажир устроил стриптиз и пустился наутек от сотрудников Домодедово Пассажир рейса Москва — Казань разделся и попытался сбежать от сотрудников Домодедово по ВПП

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В столичном аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва — Казань разделся и попытался сбежать от сотрудников воздушной гавани по взлетно-посадочной полосе, кадрами с места поделился Telegram-канал Mash. По словам очевидцев, во время инструктажа мужчина громко говорил и матерился, из-за чего его и вывели из самолета.

14 февраля пассажирка лайнера, направлявшегося из Ставрополя в Москву, устроила дебош. Вначале женщина закурила в туалете, потом обнажила свою грудь, а затем стала кричать, что все пассажиры самолета умрут, и начала ломиться в кабину к пилоту. Нарушительницу одели и приковали пластиковыми наручниками к креслу.

Ранее в МВД России сообщили о снижении числа дебоширов на авиарейсах в 2022 году. При этом ряд крупных авиаперевозчиков не согласились с данными ведомства. В некоторых авиакомпаниях рассказали об увеличении количества инцидентов. По мнению представителей компаний, в России следует ужесточить наказание за хулиганство в самолетах.

Эту инициативу поддержал глава Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов. Он подчеркнул, что протоколы должны сопровождаться фото- и видеодоказательствами хулиганского поведения. Также Зотов предложил создать единый реестр авиадебоширов, попадание в который затруднит покупку билетов.