Пятерых москвичей арестовали за стриптиз в метро

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пятерых жителей Москвы арестовали за стриптиз в столичном метрополитене, сообщает МВД Медиа. Трое мужчин и трое женщин в возрасте от 19 до 29 лет обнажились в электропоезде Замоскворецкой линии, чем выразили неуважение к присутствующим в вагоне пассажирам, некоторые из которых сняли происходящее на видео.

В ходе мониторинга <...> была выявлена видеозапись, на которой молодые люди, находясь в вагоне электропоезда на Замоскворецкой линии, игнорируя правила приличия и благопристойности в общественном транспорте, сняли с себя одежду, тем самым выразив явное неуважение к присутствующим там пассажирам, — говорится в сообщении.

Молодые люди рассказали оперативникам, что оголились в метро, поскольку проиграли спор коллегам на работе. В совершенном поступке фигуранты дела раскаялись, свою вину они полностью признали.

Тверской районный суд признал граждан виновными. Пятерым назначили наказание в виде административного ареста сроком от 12 до 14 суток, еще одному правонарушителю — административный штраф.

В середине февраля в столичном аэропорту Домодедово пассажир рейса Москва — Казань разделся и попытался сбежать от сотрудников воздушной гавани по взлетно-посадочной полосе. По словам очевидцев, во время инструктажа мужчина громко говорил и матерился, из-за чего его и вывели из самолета.