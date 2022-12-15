В Новосибирске в аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК

Фото: Соцсети

Telegram-канал Mash Siberia сообщает, что в новосибирском аэропорту Толмачево загорелся самолет Ан-12БК, принадлежащий компании «Иркут». По данным канала, возгорание произошло в четвертом двигателе судна. Mash Siberia отмечает, что самолет удалось потушить. Официальных сообщений по поводу инцидента пока не поступало.

Ранее Минобороны России заявило, что утром 5 декабря ВСУ попытались нанести удары реактивными беспилотниками по аэродромам Дягилево и Энгельс в Рязанской и Саратовской областях. В ведомстве отметили, что ПВО смогли перехватить украинские БПЛА. Трое российских военнослужащих технического состава, находившихся на одном из аэродромов, погибли, еще четверо получили ранения.

Telegram-канал Baza сообщил, что 5 декабря два самолета получили повреждения в результате атаки беспилотника на аэродром в Саратовской области По данным Baza, беспилотник некоторое время кружил над аэропортом, после чего упал на взлетно-посадочную полосу.