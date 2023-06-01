Женщина умерла на борту самолета по пути из Сочи в Челябинск

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Женщина умерла на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» во время полета из Сочи в Челябинск, сообщает уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале. Причина смерти 46-летней пассажирки не уточняется, проводится проверка сотрудников авиакомпании на предмет оказания неотложной медицинской помощи.

На борту воздушного судна, выполняющего рейс U6 619 по маршруту Сочи — Челябинск авиакомпании «Уральские авиалинии», скоропостижно скончалась женщина 1977 года рождения, — говорится в сообщении.

Ранее пожилая пассажирка смогла до начала движения самолета рейса из Читы в Москву выломать дверь аварийного выхода и раскрыть спасательный трап. Женщину задержали, а пассажиров вернули в аэропорт. В итоге рейс задержался на семь часов.

В апреле в Красноярске транспортная полиция задержала пьяного бизнесмена, который на борту самолета разделся и требовал фруктов. 43-летний мужчина летел с острова Пхукет бизнес-классом. В ходе медицинского освидетельствования у задержанного выявили легкую степень алкогольного опьянения.