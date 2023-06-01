«Нельзя было лететь»: очевидец о смерти женщины на борту самолета Пассажирка Панова рассказала, что умершая в самолете женщина могла страдать от неизлечимого заболевания

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Причины смерти женщины на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» неизвестны, но пассажирка Светлана Панова в разговоре с NEWS.ru предположила, что у погибшей могло быть неизлечимое заболевание. По словам очевидицы, стюардесса заявила сопровождающему женщины, что той нельзя было лететь.

Причина смерти неизвестна, но я четко слышала разговор стюардессы с одним из сопровождающих женщины: «Вам категорически нельзя было лететь с таким заболеванием». Какое заболевание, я так и не поняла, — сообщила Панова.

Она добавила, что покойной было 45 лет. По словам Пановой, на борту была женщина, которая пыталась оказать первую помощь. Стюардессы выдали перчатки этой женщине.

Что там происходило, я не видела, но стюардессы были явно напуганы, принесли тонометр, кислородную маску, да и все пассажиры тоже сильно испугались, — рассказала Панова.

Женщина умерла на борту самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» во время полета из Сочи в Челябинск. В причинах смерти женщины разбираются сотрудники прокуратуры и Следственный комитет на транспорте.