Путин: женщины не должны стоять перед выбором — семья или карьера

Выступая на заседании Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге, президент России Владимир Путин заявил, что женщины не должны оказываться перед выбором между семьёй и профессией. Об этом сообщает Пятый канал.

Глава государства также отметил важность роли женщин в борьбе против пандемии коронавируса, когда сотрудники медслужб в лице женщин спасли жизни миллионам по всему свету.

Миллионы людей по всему миру благодарны женщинам-врачам за своё спасение. Женщинам, с их обострённым пониманием ценности жизни, состраданием, милосердием, всегда принадлежала особая миссия в здравоохранении, — подчеркнул Путин.

Президент отметил: несмотря на критику в адрес России по поводу свободы самоидентификации, для страны крайне важны традиционные семейные ценности.

Ранее Владимир Путин в интервью телеканалу CNBC сообщил, что главная задача властей в России — рост доходов граждан страны. Он подчеркнул, что правительство будет действовать не популистскими методами, а на базе роста экономики. Выдержки из беседы президента с телеканалом привёл сайт Кремля.

Чтобы выполнить эту задачу, по словам главы государства, властям необходимо наладить рост экономики и изменить её качество, что является долгосрочной задачей.