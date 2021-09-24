Путин заявил о развитии демократии в России по итогам выборов

Президент России Владимир Путин считает, что прошедшие выборы в Госдуму были открытыми, а увеличение количества фракций говорит о развитии демократии в России. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отметил, что выборы прошли в строгом соответствии с законом. Президент добавил, что состав Думы определили граждане России, «реализовав свое конституционное суверенное право».

Сами выборы прошли открыто, в строгом соответствии с законом и при высокой явке, — подчеркнул Путин.

Увеличение числа фракций в Госдуме говорит о развитии демократии в России, о демократичности избирательных правил и процедур, добавил президент. Путин поздравил «Единую Россию» с победой на выборах, отметив, что партия доказала своё лидерство.

Выборы прошли по всей стране с 17 по 19 сентября. В Москве, Севастополе, а также в Мурманской, Курской, Нижегородской, Ярославской и Ростовской областях было организовано помимо обычного онлайн-голосование.

Ранее глава ЦИК Элла Памфилова озвучила итоговую явку после подсчётов всех бюллетеней избирателей. На выборы в Госдуму РФ в этом году пришли 51,72% от общего числа способных к голосованию россиян.

При этом она добавила, что в Центризбирком не поступило ни одной жалобы за всё время голосования, которая требовала бы коллегиального рассмотрения. Памфилова уточнила, что конкуренция среди кандидатов в депутаты была достаточно серьёзной в этом году.