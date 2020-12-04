Путин заявил о необходимости исключить утечки персональных данных россиян

https://static.news.ru/photo/14b1cd6a-3625-11eb-b8ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий необходимо исключить все риски утечки персональных данных россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-конференции, посвящённой ИИ.

По словам российского лидера, сейчас стоит задача создания, по сути, цифровой системы государства. Она должна быть комфортной для использования граждан и безопасной с точки зрения защиты персональных данных.

Уже в I квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит предоставлять нейросетям доступ к большим данным и к государственным массивам данных. Конечно, необходимо исключить любые риски для утечки персональной информации, обеспечить безусловное соблюдение прав граждан, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что нужно принимать программы цифровой трансформации и внедрения ИИ, в том числе на региональном уровне. Он пояснил, что это позволит в полной мере использовать возможности цифровых технологий для мощного пространственного развития нашей страны.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин высказался о роли ИИ в современном мире и назвал его основой рывка всего человечества вперёд. Он при этом заметил, что важно заранее продумывать возможные риски использования ИИ.