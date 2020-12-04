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Путин заявил о необходимости исключить утечки персональных данных россиян

14:10, 04 декабря 2020
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

С развитием искусственного интеллекта и цифровых технологий необходимо исключить все риски утечки персональных данных россиян. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на онлайн-конференции, посвящённой ИИ.

По словам российского лидера, сейчас стоит задача создания, по сути, цифровой системы государства. Она должна быть комфортной для использования граждан и безопасной с точки зрения защиты персональных данных.

Уже в I квартале следующего года необходимо внести в парламент проект закона, который позволит предоставлять нейросетям доступ к большим данным и к государственным массивам данных. Конечно, необходимо исключить любые риски для утечки персональной информации, обеспечить безусловное соблюдение прав граждан, — подчеркнул Путин.

Президент добавил, что нужно принимать программы цифровой трансформации и внедрения ИИ, в том числе на региональном уровне. Он пояснил, что это позволит в полной мере использовать возможности цифровых технологий для мощного пространственного развития нашей страны.

Как сообщал NEWS.ru, ранее Путин высказался о роли ИИ в современном мире и назвал его основой рывка всего человечества вперёд. Он при этом заметил, что важно заранее продумывать возможные риски использования ИИ.

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