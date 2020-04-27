Путин выступит с обращением к ветеранам и россиянам 9 мая

Президент России Владимир Путин выступит 9 мая с обращением к ветеранам и россиянам, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Да, — завил Песков, отвечая на соответствующий вопрос.
Некоторые телеканалы уже включили выступление российского лидера в сетку вещания. Обращение Путина покажут в 9:00 мск,
Как писал NEWS.ru, акция «Бессмертный полк» 9 мая в связи с пандемией пройдёт в режиме видеотрансляции. В пресс-службе движения «Волонтёры Победы» сообщили, что акция пройдёт на более чем 200 медиаэкранах Москвы, в online-кинотеатре Okko и на портале «Бессмертного полка России».
Ранее стало известно, что Берлин не станет проводить 9 мая шествие «Бессмертного полка» из-за пандемии коронавируса. Координаторы мероприятия предлагают различные способы его проведения, в том числе онлайн.
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