https://static.news.ru/photo/c07ce26c-e606-11e9-a43c-fa163e074e61_660.jpg Фото: City News Moskva/Global Look Press

Владимир Путин выступил против намерено негативного освещения тем Украины и украинцев на российских федеральных телеканалах.

Как сообщает РИА Новости , президент прокомментировал тему телевидения в рамках пленарного заседания дискуссионного клуба «Валдай». Путин отметил, что даже государственные каналы РФ ведут независимую редакционную политику, «как бы это не показалось странным».

Если они выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе, — подчеркнул глава государства.

Как ранее писал News.ru, Владимир Путин обратился к государствам мира с призывом научиться работать вместе, невзирая на геополитические шаблоны и переступая через стереотипы.