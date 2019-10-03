Владимир Путин выступил против намерено негативного освещения тем Украины и украинцев на российских федеральных телеканалах.
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Если они выставляют Украину в невыгодном свете, если это так, я с вами согласен, то это неправильно. Мы не должны выставлять нашего ближайшего соседа и братский народ в каком-то невыгодном свете. Речь может идти о политике действующих властей, но никак не о стране, никак не о народе, — подчеркнул глава государства.
Как ранее писал News.ru, Владимир Путин обратился к государствам мира с призывом научиться работать вместе, невзирая на геополитические шаблоны и переступая через стереотипы.
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