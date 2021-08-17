Путин выразил соболезнования родным и близким членов экипажа Ил-112В

Президент России Владимир Путин направил телеграмму с соболезнованиями родным и близким лётчиков, которые погибли при крушении самолёта Ил-112В около аэродрома Кубинка. Об этом сообщается на сайте Кремля.

С глубоким прискорбием узнал о трагической гибели экипажа самолёта Ил-112В. Николай Куимов, Дмитрий Комаров, Николай Хлудеев были мужественными людьми, настоящими героями и профессионалами. Они принадлежали к когорте первопроходцев, которые испытывали сложнейшую технику, внесли огромный вклад в развитие отечественной авиации. Прошу передать самые искренние соболезнования и слова поддержки родным и близким погибших лётчиков, — сказал президент.

17 августа опытный образец военно-транспортного самолёта Ил-112В потерпел катастрофу в ходе полёта в Подмосковье. Он рухнул в 1,5 км от взлётно-посадочной полосы рядом с большим Никольским прудом. Предварительно, причиной падения стало возгорание одного из двигателей. Борт не сумел дотянуть до полосы и рухнул.

За штурвалом самолёта был Герой России, заслуженный лётчик-испытатель Николай Куимов. Ему помогали лётчик-испытатель Дмитрий Комаров и бортинженер-испытатель Николай Хлудеев.

По факту крушения самолёта Ил-112В возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Экс главный конструктор «Ил» Николай Таликов рассказал, что на протяжении нескольких лет эксперты знали о проблемах с двигателями самолётов этой серии, однако молчали. По его словам, в компании слишком долго не обращали внимания на возможность неполадок, в результате чего инцидент и стал возможным.