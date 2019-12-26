https://static.news.ru/photo/fe649594-2813-11ea-ba6f-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин пожелал всем присутствующим на встрече в Большом театре, чтобы следующий год стал успешным для них.

В предновогодние дни нас всегда объединяет надежда: надежда на то, что новый год будет лучше уходящего. Мы знаем, что каждый год приносит много нового, но неизменным остаётся наше стремление работать ради общего блага и процветания нашей страны, чтобы люди жили лучше на деле, а не на словах, — цитирует Путина ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, как предпочитает отмечать Новый год Владимир Путин. По его словам, российский лидер любит скромно встречать этот праздник в кругу своих друзей и родных. Однако удаётся это ему не всегда. Также Путин любит путешествовать, писал NEWS.ru.