Путин поспорил с версией смерти митрополита Филиппа во времена Грозного

Во время встречи президента России Владимир Путин с губернатором Тверской области Игорем Руденей глава государства поспорил об убийстве митрополита Филиппа опричником царя Ивана Грозного в 1569 году.

Руденя рассказал Путину об инициативе передвинуть речной вокзал, построенный на месте снесённого в советские годы древнего Отроч монастыря, поскольку на том месте была церковь, в которой опричник «Малюта Скуратов задушил патриарха Филиппа».

Это только одна из версий, — цитирует сайт Кремля реплику Путина в ответ на эти слова.

Митрополит Филипп после осуждения произвола опричников Ивана Грозного в ноябре 1568 года был низложен и заточён в тверском монастыре. Там он, по преданию, был задушен за отказ благословить опричников.

Ранее представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, комментируя слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о российских паспортах, напомнила, что «филькиной грамотой» российский царь Иван Грозный называл обличительные письма митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый их предводителем Малютой Скуратовым митрополит ныне почитается как святитель Филипп Московский.