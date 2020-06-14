Захарова напомнила главе МИД Украины о роли российской «филькиной грамоты»

https://static.news.ru/photo/1409d190-aedb-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpgМария ЗахароваФото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
Российские паспорта для граждан Донецкой и Луганской народных республик — ответ жителей Донбасса украинским властям на многолетние притеснения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.
Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что эти документы — «филькина грамота».
Захарова напомнила, что «филькиной грамотой» российский царь Иван Грозный называл обличительные письма митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый их предводителем Малютой Скуратовым митрополит ныне почитается как святитель Филипп Московский.
Паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима, — написала Захарова в соцсетях.
Она иронично отметила, что «мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно», после чего пожелала ему «не останавливаться» в своей риторике.
Указ об упрощённом получении российских паспортов жителями ДНР и ЛНР президент России Владимир Путин подписал в апреле 2019 года. Как писал NEWS.ru, в самопровозглашённых республиках в первые же дни выстроились очереди из желающих стать гражданами РФ.