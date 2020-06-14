Захарова напомнила главе МИД Украины о роли российской «филькиной грамоты»

https://static.news.ru/photo/1409d190-aedb-11ea-9ead-fa163e074e61_660.jpg Мария Захарова Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российские паспорта для граждан Донецкой и Луганской народных республик — ответ жителей Донбасса украинским властям на многолетние притеснения. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

Так она прокомментировала слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы о том, что эти документы — «филькина грамота».

Захарова напомнила, что «филькиной грамотой» российский царь Иван Грозный называл обличительные письма митрополита Филиппа II о зверствах опричников, а убитый их предводителем Малютой Скуратовым митрополит ныне почитается как святитель Филипп Московский.

Паспорта ДНР/ЛНР не так просты, как кажутся. Они не только дали возможность их обладателям свободно пересекать границу с Россией в период ограничений, вызванных пандемией, но стали историческим свидетельством ответа жителей Донбасса на многолетние зверства киевского режима, — написала Захарова в соцсетях.

Она иронично отметила, что «мощно Дмитрий Иванович сравнил, конечно», после чего пожелала ему «не останавливаться» в своей риторике.