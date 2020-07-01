Путин разрешил Минюсту вести реестр СМИ-«иноагентов»

https://static.news.ru/photo/20cb7148-bb9e-11ea-be82-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.gov.ru

Президент Владимир Путин подписал указ о наделении Министерства юстиции новыми полномочиями. Теперь ведомство может вести список средств массовой информации, которые считает иностранными агентами.

Минюст получил право устанавливать порядок формирования реестра, а также его ведения. Об этом говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Как писал NEWS.ru, В 2017 году Минюст признал «иноагентами» девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии». Согласно закону, СМИ, состоящие в этом реестре, обязаны были учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года. Позднее реестр был дополнен новым юрлицом «Радио Свобода».