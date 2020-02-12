Министерство юстиции расширило реестр изданий, которые считает «иностранными агентами». В перечень попало новое юридическое лицо «Радио Свобода».
В список,
Кроме проектов, относящихся к «Радио Свобода», в списке содержится только радиостанция «Голос Америки».
Как писал NEWS.ru, В 2017 году Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии». Согласно закону, СМИ, состоящие в этом реестре, обязаны были учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.
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