https://static.news.ru/photo/87e7ef4a-4dae-11ea-a182-fa163e074e61_660.jpg Фото: Radio Svoboda - Радио Свобода/facebook.com

Министерство юстиции расширило реестр изданий, которые считает «иностранными агентами». В перечень попало новое юридическое лицо «Радио Свобода».

В список, размещённый на сайте ведомства, добавили «Общество с ограниченной ответственностью «Радио Свободная Европа/Радио Свобода». В нём также находятся восемь проектов этого издания: «Крым.Реалии», Татаро-башкирская служба Радио Свобода (Azatliq Radiosi), «Сибирь.Реалии», «Фактограф», «Север.Реалии», «Idel.Реалии», «Кавказ.Реалии» и телеканал «Настоящее время».

Кроме проектов, относящихся к «Радио Свобода», в списке содержится только радиостанция «Голос Америки».

Как писал NEWS.ru, В 2017 году Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии». Согласно закону, СМИ, состоящие в этом реестре, обязаны были учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года.