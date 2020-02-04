https://static.news.ru/photo/29b0451a-4766-11ea-858b-fa163e074e61_660.jpg Фото: minjust.ru

В министерстве юстиции РФ сообщили, что радиостанция «Голос Америки» не прошла регистрацию в качестве юридического лица на территории России. Согласно вступившим в силу с 1 февраля поправкам в КоАП, несоблюдение законодательства РФ может грозить СМИ-иноагенту штрафами до 1 млн рублей.

По состоянию на 4 февраля информация о регистрации юридического лица радиостанцией «Голос Америки» в Минюст России не поступала, — сообщили ТАСС в министерстве.

Представители радиостанции заверили информагентство, что продолжат «предоставлять объективные новости и информацию в соответствии с самыми высокими стандартами журналистики».

В 2017 году Минюст признал иноагентами девять иностранных СМИ: «Голос Америки», «Радио Свободная Европа/ Радио Свобода», телеканал «Настоящее время», татаро-башкирскую службу «Радио Свобода», «Сибирь. Реалии», «Idel. Реалии», «Фактограф», «Кавказ. Реалии», «Крым. Реалии». Согласно закону, СМИ, состоящие в этом реестре, обязаны были учредить российское юрлицо до 1 февраля 2020 года. В Минюсте уточнили, что «Радио Свобода» юридическое лицо учредило.

Как писал NEWS.ru, позиция Министерства юстиции РФ, не нашедшего оснований для исключения Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) из списка иноагентов, является единственно верной с точки зрения законодательства. Такое мнение высказал почётный адвокат России, юрист-международник Валерий Ванин. Он напомнил, что Минюст изначально принял своё решение на основании фактов и конкретных сведений о том, что ФБК получил иностранное финансирование.