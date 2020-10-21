Путин рассказал о готовности РФ предоставить вакцину другим странам

https://static.news.ru/photo/514b8d20-13b0-11eb-aed7-fa163e074e61_660.jpg Фото: Софья Сандурская/АГН «Москва»

Россия готова предоставить вакцину от СOVID-19 своим иностранным партнёрам. Однако производство препарата должно осуществляться на их собственных мощностях. Об этом заявил президент Владимир Путин.

Глава государства отметил, что оборот отечественных вакцин от коронавируса на мировом рынке может составить $100 млрд, сообщает ТАСС.

Он также потребовал создать производственные мощности, достаточные для обеспечения вакцинации граждан России.

В России в настоящее время зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первая из них, под названием «Спутник V», была создана на базе центра имени Гамалеи. Вторая — «ЭпиВакКорона» — разработана в новосибирском центре «Вектор». Над третьей работают специалисты центра имени Чумакова РАН.

Ранее NEWS.ru писал, что Молдавия рассчитывает получить российскую вакцину от коронавируса до конца 2020 года. Об этом завил президент республики Игорь Додон.