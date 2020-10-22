Путин рассказал, что ему редко удаётся видеться со своими детьми

https://static.news.ru/photo/2e2139fa-1494-11eb-82a9-fa163e074e61_660.jpg Владимир Путин Фото: putin.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин скучает по своим детям, потому что редко их видит. Об этом глава государства заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По детям. Редко вижу их, — признался политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава государства рассказал, что всегда ждёт поздравлений с днём рождения от друзей, детей, внуков, а также о получаемых подарках. По его словам, внуки дарят ему свои рисунки и поделки.

Путину 7 октября исполнилось 68 лет. В числе тех, кто поздравил главу государства, была певица и телеведущая Ольга Бузова. Она пожелала российскому лидеру сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям», писал NEWS.ru.