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Путин рассказал, что ему редко удаётся видеться со своими детьми

21:02, 22 октября 2020 10
Владимир Путин Владимир Путин Фото: putin.kremlin.ru

Президент России Владимир Путин скучает по своим детям, потому что редко их видит. Об этом глава государства заявил на заседании Международного дискуссионного клуба «Валдай».

По детям. Редко вижу их, — признался политик, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее глава государства рассказал, что всегда ждёт поздравлений с днём рождения от друзей, детей, внуков, а также о получаемых подарках. По его словам, внуки дарят ему свои рисунки и поделки.

Путину 7 октября исполнилось 68 лет. В числе тех, кто поздравил главу государства, была певица и телеведущая Ольга Бузова. Она пожелала российскому лидеру сил, терпения и «капельку удачи вдобавок к продуманным решениям», писал NEWS.ru.

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