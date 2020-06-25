Путин проведёт онлайн-встречу с участниками акции «Мы вместе»

Президент России Владимир Путин планирует 26 июня пообщаться с участниками общероссийской акции взаимопомощи в условиях пандемии COVID-19 «Мы вместе». Встреча пройдёт в режиме видеоконференции.
Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По его словам, во время встречи российский лидер будет находиться в своей резиденции Ново-Огарёво.
Сразу после 14:00 мск он пообщается с участниками общероссийской акции «Мы вместе», это будет видеоконференция, разбросанное по географии мероприятие, — рассказал Песков.
По словам пресс-секретаря, в ходе встречи будут «подведены определённые итоги» работы участников акции. В видеоконференции будут участвовать волонтёры-медики, члены Общероссийского народного фронта и другие. Они расскажут о том, как создавались штабы, проводилась мобилизация волонтёрских движений на фоне угрозы распространения коронавируса и организовывалась работа по поддержке пожилых, детей, медиков и других,
Путин на протяжении всех этих нелёгких месяцев очень-очень высоко оценивал всё то, что делают ребята в рамках акции «Мы вместе», — сказал Песков.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент России Владимир Путин заявил, что использование видеоконференций для проведения встреч и совещаний экономит время, поэтому следует эксплуатировать такой формат и в будущем.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен