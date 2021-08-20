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Путин предложил выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей

13:43, 22 августа 2021
Путин предложил выплатить военнослужащим по 15 тысяч рублей Фото: MOD Russia/via Global Look Press
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Президент России Владимир Путин предложил по итогам года сделать единовременную выплату военнослужащим в среднем по 15 тысяч рублей. Об этом он заявил на встрече с представителями партии «Единая Россия», сообщает ТАСС.

Думаю, будет справедливым осуществить единовременную выплату военнослужащим по результатам этого года, — заявил Путин.

Глава государства пояснил, что данная мера поддержки должна коснуться всех российских военнослужащих.

Ранее родители детей школьного возраста получили единовременные «школьные» выплаты в размере 10 тысяч рублей. Их количество достигло почти 20 млн. Отмечается, что заявление на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей можно направить до 1 ноября 2021 года.

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