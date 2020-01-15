https://static.news.ru/photo/861c38a8-37b3-11ea-ad44-fa163e074e61_660.jpg Михаил Мишустин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.

Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства провёл рабочую встречу с Мишустиным и заручился его согласием на назначение. Путин внёс кандидатуру главы ФНС на рассмотрение в Государственную думу РФ.

Правительство России 15 января в полном составе ушло в отставку, передавал NEWS.ru. Президент поручил членам кабмина продолжить работу в качестве временно исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Также Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.