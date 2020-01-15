Президент России Владимир Путин предложил назначить на должность премьер-министра главу Федеральной налоговой службы (ФНС) Михаила Мишустина.
Как сообщает пресс-служба Кремля, глава государства провёл рабочую встречу с Мишустиным и заручился его согласием на назначение. Путин внёс кандидатуру главы ФНС на рассмотрение в Государственную думу РФ.
Правительство России 15 января в полном составе ушло в отставку, передавал NEWS.ru. Президент поручил членам кабмина продолжить работу в качестве временно исполняющих обязанности до формирования нового состава правительства. Также Владимир Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совбеза РФ. Этот пост может занять Дмитрий Медведев.
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