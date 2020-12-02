Путин поздравил российских юристов с праздником

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Ежедневно на почту Деда Мороза приходит 500–1000 писем, 1 декабря пришли рекордные 3,5 тысячи. Всего в этом году в резиденции волшебника ожидают получить более четырёх миллионов посланий.

По словам руководителя почтового отделения Деда Мороза в Великом Устюге Натальи Медведковой, в 2020 году чётко прослеживается тренд запросов на здоровье. Почти все россияне просят сказочного героя избавить мир от...