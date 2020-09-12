Путин поздравил работников танкостроения с юбилеем отрасли и Днём танкиста

https://static.news.ru/photo/322900a4-f596-11ea-933d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент Владимир Путин поздравил работников и ветеранов танкостроения со столетием отрасли и Днём танкиста. Глава государства пожелал им успехов в работе и всего наилучшего.

Президент напомнил об учёных, инженерах и военных специалистах, стоявших у истоков отечественного танкостроения. Он отметил, что благодаря их героическому труду было достигнуто качественное преимущество советских боевых машин в ключевых сражениях Второй мировой войны.

Сегодня российское танкостроение — современный, высокотехнологичный сектор оборонно-промышленного комплекса, в котором накоплены замечательные традиции, огромный опыт серийного производства сложнейших машин, сконцентрированы квалифицированные кадры, способные создавать танки и другую технику нового поколения с уникальными боевыми характеристиками, — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также выразил уверенность в том, что работники отрасли и в дальнейшем будут трудиться на совесть и достойно решать поставленные перед ними задачи.

День танкиста был учреждён в 1946 году. Он ежегодно отмечается во второе воскресенье сентября. В 2020 году он выпадает на 13 число.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия заняла первое место в «Танковом биатлоне», который проходил на подмосковном полигоне в Алабино. Состязание проходило в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020».