Россия заняла первое место в «Танковом биатлоне»

https://static.news.ru/photo/840e3f5a-ef89-11ea-9c0c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В «Танковом биатлоне», проходившем на подмосковном полигоне в Алабино, первое место досталось команде из России.

Второе место заняли танкисты из Китая, а бронзу получила белорусская команда, сообщает телеканал «360».

«Танковый биатлон» прошёл в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2020». В финале столкнулись между собой команды из России, Белоруссии, Китая и Азербайджана.

Также в соревнованиях, проходивших с 23 августа по 5 сентября, участвовали танкисты из Катара, Сербии, Киргизии, Южной Осетии, Вьетнама, Мьянмы, Лаоса, Таджикистана, Конго, Узбекистана и Казахстана.

Международные армейские игры в шестой раз подряд прошли в Московской области в районе Кубинки.

Ранее NEWS.ru писал, что Сербия заявила о намерении принять участие в армейских играх в 2021 году.

Международные игры и форум «Армия-2020» продемонстрировали новейшие образцы военной техники России. Среди них — новое smart-ружьё от концерна «Калашников», зенитно-ракетный комплекс «Тор-М2», комплекс противоракетной обороны С-350 «Витязь», а также Су-57 — самолёт пятого поколения, который ещё не поступил в российскую армию. Всего было представлено более 1500 предприятий и около 30 тысяч экспонатов. Традиционный танковый биатлон отличился более сложными испытаниями и непредсказуемой трассой.