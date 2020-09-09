Путин потребовал адресно поддержать оставшихся без работы россиян

https://static.news.ru/photo/0158b90a-f358-11ea-8cb0-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН "Москва"

Необходимо оказывать адресную поддержку россиянам, которые в результате сложной экономической ситуации остались без работы. Об этом заявил президент Владимир Путин.

В ходе совещания по экономическим вопросам он потребовал от правительства принять срочные меры по уменьшению безработицы в стране, назвав ситуацию на рынке труда напряжённой.

По словам главы государства, уровень безработицы в России составляет 6,3% экономически активного населения. Он напомнил, что схожим показатель был в марте 2012 года, в то время как полтора года назад безработица была снижена до 4,7%. Теперь же все достижения утеряны. Президент подчеркнул, что «вроде бы в процентах немного, но это значительный рост».

Нужно и дальше адресно поддержать людей, которые оказались в сложном положении и пока ещё не нашли работу, — цитирует Путина «Интерфакс».

Российский лидер поручил в течение дня представить предложения о том, как в дальнейшем будет организована помощь гражданам.

Ранее NEWS.ru писал, что правительство приняло решение выплатить три тысячи рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребёнка. Дополнительные средства поступят в сентябре.