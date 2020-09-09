Правительство одобрило дополнительные выплаты к пособию по безработице

https://static.news.ru/photo/114b9ad0-f268-11ea-9509-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российское правительство приняло решение выплатить три тысячи рублей к пособию по безработице за каждого несовершеннолетнего ребёнка. Дополнительные средства поступят в сентябре.

Согласно документу, подписанному премьер-министром Михаилом Мишустиным, в постановлении от 27 марта «О размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 2020 год» необходимо заменить слова «в июне – августе» на «в июне – сентябре».

Ранее NEWS.ru писал, что сенатор Андрей Кутепов, возглавляющий комитет Совфеда по экономической политике, предлагает ввести дополнительное пособие для безработных в связи с пандемией коронавируса. Кутепов пояснил, что в период острой фазы коронавируса пособия по безработице были повышены до величины прожиточного минимума, но не всем официально зарегистрированным безработным.