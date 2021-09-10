Путин поручил ЕР заняться вопросом трудоустройства молодёжи и инвалидов
Мартин Кучерас
Мартин Кучерас
11:10, 13 сентября 2021
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Президент РФ Владимир Путин поручил партии «Единая Россия» заняться вопросом трудоустройства молодёжи и инвалидов, а также развитием рынков труда в регионах с высоким уровнем безработицы, совместно с правительством РФ и органами исполнительной власти. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
Рекомендовать партии «Единая Россия» оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодёжи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве, — говорится в официальном документе.
Согласно указу президента, соответствующий доклад должен быть представлен в срок до 1 ноября 2021 года. Ответственным за реализацию поручения назначен секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.
Ранее NEWS.ru выяснил, как пандемия повлияла на уровень жизни работающих россиян и почему даже среди числа трудоустроенных сотрудников увеличился спрос на кредиты.