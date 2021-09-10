Путин поручил ЕР заняться вопросом трудоустройства молодёжи и инвалидов

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Ряду российских регионов может грозить катастрофический дефицит воды. Причём это может случиться уже к 2035 году, если никаких изменений по отношению к проблеме не произойдёт. О масштабах возможной трагедии «Парламентской газете» рассказал научный руководитель Института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

Европейскую часть России к 2035 году неминуемо ждёт катастрофическое положение с водой, если не внедрять инновации и не защищать реки от загрязнения, — отметил эксперт. Так, проблемными регионами стали Крым,...