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Путин поручил ЕР заняться вопросом трудоустройства молодёжи и инвалидов

11:10, 13 сентября 2021
Путин поручил ЕР заняться вопросом трудоустройства молодёжи и инвалидов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Президент РФ Владимир Путин поручил партии «Единая Россия» заняться вопросом трудоустройства молодёжи и инвалидов, а также развитием рынков труда в регионах с высоким уровнем безработицы, совместно с правительством РФ и органами исполнительной власти. Об этом стало известно из перечня поручений по итогам второго этапа XX съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».

Рекомендовать партии «Единая Россия» оказать содействие правительству РФ и органам исполнительной власти субъектов РФ в реализации разрабатываемой программы поддержки занятости молодёжи, программ развития рынков труда в регионах с наиболее высоким уровнем безработицы или медленной динамикой восстановления занятости, а также региональных программ сопровождения инвалидов при трудоустройстве, — говорится в официальном документе.

Согласно указу президента, соответствующий доклад должен быть представлен в срок до 1 ноября 2021 года. Ответственным за реализацию поручения назначен секретарь генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак.

Ранее NEWS.ru выяснил, как пандемия повлияла на уровень жизни работающих россиян и почему даже среди числа трудоустроенных сотрудников увеличился спрос на кредиты.

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