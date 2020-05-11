Путин попросил граждан старшего возраста «потерпеть» самоизоляцию

https://static.news.ru/photo/1a4f77e2-9399-11ea-aaa6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин попросил всех граждан старшего возраста ещё потерпеть режим самоизоляции, заявив, что это вопрос жизни.

Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками <…> нужно ещё потерпеть <…> это не пустые слова, это вопрос жизни, — сказал Путин.

Также президент призвал уделить особое внимание работе интернатов и домов престарелых и заявил, что проживающим там людям нужны особые забота и уход.

Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.