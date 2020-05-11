Путин попросил граждан старшего возраста «потерпеть» самоизоляцию

Президент РФ Владимир Путин попросил всех граждан старшего возраста ещё потерпеть режим самоизоляции, заявив, что это вопрос жизни.
Обращаюсь сейчас к людям старших возрастов: родные мои, понимаю, как вам нелегко постоянно быть дома, часто в разлуке со своими детьми и внуками <…> нужно ещё потерпеть <…> это не пустые слова, это вопрос жизни, — сказал Путин.
Также президент призвал уделить особое внимание работе интернатов и домов престарелых и заявил, что проживающим там людям нужны особые забота и уход.
Как ранее писал NEWS.ru, Путин заявил, что правительство и региональные власти несут персональную ответственность за выплаты, обещанные медикам, борющимся с распространением коронавируса. Он подчеркнул, что президентское поручение считается исполненным только в случае доведения средств до всех получателей.
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