Путин пообщался по телефону с 97-летней медсестрой из Ессентуков

https://static.news.ru/photo/c075e9fc-3b06-11eb-9d58-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Российский президент Владимир Путин выполнил обещание пообщаться с 97-летней Натальей Ивановной Донсковой из Ставропольского края.

Во время встречи с членами Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) к президенту обратилась член совета Галина Осокина. Она попросила Путина исполнить мечту с «Ёлки желаний» 97-летней жительницы Ставропольского края, ветерана Великой Отечественной войны Натальи Ивановны Донсковой. Пенсионерка очень хотела поговорить с российским лидером, но не оставила контактов. Путин поручил главам ФСБ и МВД найти контакты Натальи Ивановны. Примерно через час президента соединили с ветераном.

Да, это Путин, — представился глава государства.

Российский лидер ознакомился с биографией пенсионерки, которая работала медсестрой. Он отметил, что у женщины «актуальная для сегодняшнего дня» профессия медика.

Вы не просто медсестра, вы заслуженный человек, — отметил президент.

Вместе с ветераном войны глава государства обсудил современное состояние Ессентуков, где проживает пенсионерка.

Ессентуки стали такими красивыми, город у вас стал таким хорошим именно потому, что вы и ваше поколение обеспечили победу в Великой Отечественной войне, и мы могли в полной мере воспользоваться результатами этой победы. Но мы ещё должны, опираясь на то, что вы сделали, сделать больше, чем вы, — заявил Путин.

Разговор проходил во время встречи с членами СПЧ. Российский лидер зачитал выдержки из биографии ветерана. После начала войны Наталья Ивановна, которой ещё не было 18 лет, вступила в ряды Красной армии. Она прошла всю войну с 8-й гвардейской армией. Донскова участвовала в Сталинградской битве, была на Курской дуге, прошла Украину и Европу и дошла до Берлина.

В конце разговора президент передал наилучшие пожелания ветерану от себя и всех членов СПЧ.

Я вас обнимаю крепко! — попрощался Путин с Донсковой.

Ранее российский президент напомнил о важности заботы о ветеранах Великой Отечественной войны. Он подчеркнул, что чрезвычайно важно уважительно и заботливо относиться к ним, писал NEWS.ru.