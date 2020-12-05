Путин заявил о важности заботы о ветеранах ВОВ

https://static.news.ru/photo/e438d588-36f7-11eb-a068-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин напомнил о значимости уважительного и заботливого отношения к ветеранам Великой Отечественной войны. По словам главы государства, чрезвычайно ценно, что должным образом относятся к людям, защищавшим Отечество, не только власти, но и общество.

По таким случаям, как 75-летие победы в Великой Отечественной войне, нам не зазорно и не стыдно говорить громкие и красивые слова, вспоминать о поколении победителей. Но для ветеранов не менее важны забота и внимание, которые проявляются лично к каждому из них, — сказал российский лидер.

Путин провёл онлайн-встречу с представителями российского волонтёрского движения и победителями конкурса «Добровольцы России — 2020». Президент подчеркнул, что все поколения должны понимать важность заботы о людях, которые когда-то не щадили свои жизни, защищая Родину. По словам Путина, необходимо осознавать свою ответственность за будущее государства.

В субботу, 5 декабря, отмечается День волонтёра. И в этот же день исполняется 79 лет битве за Москву. Как сообщал NEWS.ru, к этой дате Росгвардия рассекретила документы и архивные фото, рассказывающие об участии в боях войск Народного комиссариата внутренних дел (НКВД).