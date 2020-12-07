Путин подписал закон об ожидаемом периоде выплат накопительной пенсии

https://static.news.ru/photo/1d655210-393b-11eb-8e6f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об увеличении ожидаемого периода выплаты накопительной пенсии (срока дожития — времени, которое человек будет получать пенсию) на 2021 год.

Ранее стало известно, что Госдума приняла закон, по которому ожидаемый период выплаты накопительной пенсии вырастет на полгода — с 258 до 264 месяцев.

Ожидаемый период выплаты накопительной пенсии, применяемый для расчета её размера, на 2021 год устанавливается продолжительностью 264 месяца, — говорится в законе, опубликованном на портале правовой информации.

Уточняется, что документ вступит в силу с 1 января 2021 года.

Как писал NEWS.ru, Федерация независимых профсоюзов России обратилась к премьеру Мишустину с просьбой отменить накопительную часть пенсии. Дело в том, что после выхода на пенсию при средней продолжительности жизни 72 года люди живут 12–15 лет, но со следующего года срок выплаты накопительной пенсии будет увеличен с 19 до 22 лет. Этот факт сам по себе снижает размер пенсионного обеспечения застрахованных и делает никчёмной накопительную пенсию.

Кроме того, депутаты Госдумы приняли закон, согласно которому заморозка накопительной части пенсии продлевается до конца 2023 года. Отчисления в накопительную часть пенсии в размере 6% от зарплаты с 2014 года направляются на выплаты нынешним пенсионерам.