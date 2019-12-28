Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.
Текст соответствующего документа опубликован на официальном портале правовой информации.
Закон направлен на повышение качества отечественных напитков из винограда и станет для отрасли базовым. Документ также вводит несколько терминов, которые позволят точнее классифицировать произведённые напитки.
Кроме того, в нём прописаны особенности маркировки и особенности продажи вина в рознице.
Как ранее писал NEWS.ru, Госдума приняла закон об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.
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