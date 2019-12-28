https://static.news.ru/photo/e4ba5f98-2980-11ea-bd7e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Günter Lenz/imageBROKER.com/Global Look Press

Президент России Владимир Путин подписал закон, который устанавливает организационные и правовые основы производства, потребления и оборота продукции виноградарства и виноделия.

Текст соответствующего документа опубликован на официальном портале правовой информации.

Закон направлен на повышение качества отечественных напитков из винограда и станет для отрасли базовым. Документ также вводит несколько терминов, которые позволят точнее классифицировать произведённые напитки.

Кроме того, в нём прописаны особенности маркировки и особенности продажи вина в рознице.

Как ранее писал NEWS.ru, Госдума приняла закон об установлении единого правового регулирования в сфере производства и оборота продукции виноградарства и виноделия. Он направлен на снижение масштабов злоупотребления алкоголем и профилактику алкоголизма.