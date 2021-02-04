Путин подписал закон о штрафах за пропаганду «веселящего газа»

https://static.news.ru/photo/d2b06c90-66e5-11eb-b874-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает административную ответственность за пропаганду употребления закиси азота не по прямому назначению.

Федеральным законом Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях дополняется статьёй 6.13, предусматривающей административную ответственность за пропаганду, в том числе посредством информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», использования (потребления) закиси азота либо распространение информации о реализации (сбыте) закиси азота не в целях производства пищевой продукции, продовольственных товаров или продуктов питания либо не для медицинского, промышленного или технического применения, — говорится в пояснительной записке к документу, опубликованной на сайте Кремля.

Закон предполагает штрафы за пропаганду «веселящего газа» для граждан — до 2 тысяч рублей, для должностный лиц и ИП — до 20 тысяч рублей, для юрлиц — до 150 тысяч рублей. Также компании за нарушение закона могут столкнуться с временной приостановкой деятельности.

Накануне NEWS.ru сообщал, что закон, устанавливающий административную ответственность за пропаганду и незаконную рекламу «веселящего газа» (закись азота), одобрен в Совете Федерации. Он был принят Госдумой 26 январая.

Запрет на изготовление, хранение, поставку, продажу и рекламу «веселящего газа» в России вступил в силу с 1 января. Первоначально предполагалось, что он начнёт действовать только в 2022 году, но в Госдуме решили ускорить введение запрета, отметив, что распространение закиси азота как развлекательного средства представляет проблему «огромного масштаба».