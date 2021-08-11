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Путин подписал указ о наградах для медалистов Олимпиады

16:17, 11 августа 2021
Путин подписал указ о наградах для медалистов Олимпиады Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, получат государственные награды. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Спортсмены получат награду «за большой вклад в развитие отечественного спорта, высокие спортивные достижения, волю к победе, стойкость и целеустремлённость» на Олимпиаде.

Участникам игр вручат ордена Александра Невского, Почёта и Дружбы, а также медали орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпиады. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России. Представители РФ заняли пятое место в общем медальном зачёте, набрав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.

При этом ОКР завершил Олимпиаду в Токио на минорной ноте. Представительниц художественной гимнастики снова оставили без золота, а гандболистки проиграли Франции в финале.

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