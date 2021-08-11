Путин подписал указ о наградах для медалистов Олимпиады

Российские спортсмены, завоевавшие медали на Олимпийских играх в Токио, получат государственные награды. Соответствующий указ подписал президент Владимир Путин. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Спортсмены
Участникам игр вручат ордена Александра Невского, Почёта и Дружбы, а также медали орденов «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.
8 августа в Токио прошла церемония закрытия Олимпиады. Борец Абдулрашид Садулаев стал знаменосцем команды Олимпийского комитета России. Представители РФ заняли пятое место в общем медальном зачёте, набрав 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовые медали.
При этом ОКР завершил Олимпиаду в Токио на минорной ноте. Представительниц художественной гимнастики снова оставили без золота, а гандболистки проиграли Франции в финале.