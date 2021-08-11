Путин подписал указ о наградах для медалистов Олимпиады

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Минздрав предложил повысить возраст продажи крепкого, более 16,5%, алкоголя до 21 года. В ведомстве подготовили поправки в закон «О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта», сообщают «Известия».

Издание отмечает, что в настоящее время предложения Минздрава проходят оценку рабочей группы по «регуляторной гильотине». Документ также должны рассмотреть на комиссии по законопроектной деятельности правительства. На ней и будет принято...