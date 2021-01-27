Путин отметил роль государства в регулировании рынка труда

https://static.news.ru/photo/06c05992-609b-11eb-8d07-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент России Владимир Путин, выступая 27 января на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, который проходит в онлайн-формате, отметил важность роли государства в регулировании рынка труда.

Пандемия коронавируса значительно ускорила такие разработки и их внедрение. Однако этот процесс порождает и новые структурные изменения, прежде всего имею в виду на рынке труда. А значит, без эффективных действий государства множество людей рискуют остаться без работы, причём зачастую это так называемый средний класс, а это основа любого современного общества, — подчеркнул политик.

Он также указал на возрастание роли цифровых гигантов в современном обществе, которые конкурируют с государством.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин отметил улучшение ситуации на отечественном рынке труда. Однако, по его словам, она всё ещё остаётся напряжённой. Глава государства поручил кабмину обеспечить выход на допандемийный уровень занятости к концу 2021 года. Он отметил, что наблюдаемые в экономике тенденции свидетельствуют о реалистичности этой задачи.

По данным Минтруда, с начала декабря 2020 года к середине января 2021-го число зарегистрированных безработных в России сократилось с 3,1 млн до 2,7 млн человек.