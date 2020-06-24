Путин оценил проведение парада Победы в Москве

https://static.news.ru/photo/39282d4c-b60f-11ea-8668-fa163e074e61_660.jpg Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин заявил, что военный парад в честь 75-й годовщины победы в Великой Отечественной войне прошёл на самом высоком уровне.

Парад прошёл на Красной площади в Москве. В нём приняли участие не только российские военнослужащие, но и 13 расчётов армий Азербайджана, Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Молдавии, Монголии, Сербии, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

По завершении военного парада Путин поблагодарил командиров подразделений, пообщался с ветеранами, а после в сопровождении иностранных лидеров возложил цветы к Вечному огню у Могилы Неизвестного Солдата в Александровском саду. Отмечается, что журналисты поинтересовались у Путина оценкой парада, на что глава государства ответил жестом, подняв большой палец.

После парада и церемонии возложения венка в Кремле состоялся приём для глав государств, ставших гостями торжественного мероприятия.

Я уверенно могу сказать, что все организаторы, все военнослужащие наши старались от души, — заявил Путин в ходе приёма.

Он также выразил благодарность иностранным лидерам за то, что те несмотря ни на что приехали в Москву на торжественные мероприятия по случаю юбилея Победы.

Как ранее передавал NEWS.ru, во время парада Владимир Путин заявил, что будущее мира было бы невозможно представить, если бы на его защиту в середине прошлого века не встала Красная армия.