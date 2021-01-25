Путин назвал преимущества ЕГЭ

https://static.news.ru/photo/bd3b5a26-5f03-11eb-9a46-fa163e074e61_660.jpg Фото: Александр Авилов/АГН «Москва»

Система единого государственного экзамена (ЕГЭ) порою вызывает справедливую критику. Тем не менее имеются и плюсы, в том числе — рост случаев поступления в ведущие вузы страны подростков из регионов, заявил президент РФ Владимир Путин на онлайн-встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

При этом, отметил глава государства, в последние годы система ЕГЭ значительно модернизируется.

Во многих вузах эта система уже является смешанной — проверяются знания на олимпиадах, собеседованиях и так далее. Но я к чему это говорю — к тому, что есть и плюсы. Плюсы заключается в том, что ребята и девушки с периферии в большем количестве стали поступать в ведущие вузы страны, — сказал Путин.

Вместе с тем, он признал, что одной из серьёзных проблем остаётся обеспеченность студентов общежитиями. Из-за озвученной российским лидером позитивной тенденции проблема стала острее: для большего числа приезжающих на учёбу подростков нужно больше жилья.

Президент уточнил, что попасть на бюджетные места в вузах в следующем учебном году смогут не менее 60% выпускников школ.

Мы уже увеличили количество бюджетных мест в вузах. В предстоящем учебном году будет выделено ещё почти 34 тысячи бюджетных мест, и преимущественно их получат в регионах России, — сообщил Путин.

Глава государства также анонсировал проект федерального закона, который «значительно расширяет автономию вузов в формировании образовательных программ». Когда новый документ будет принят, студенты смогут получать несколько квалификаций, а после второго курса обучения — переходить на другие факультеты и программы в стенах родного вуза. Новые положения, по мнению президента, должны вступить в силу не позднее предстоящего лета.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал дистанционное обучение в высших учебных заведениях страны исключительно временной мерой, связанной с чрезвычайными обстоятельствами.