Путин назвал дистанционку в вузах исключительно временной мерой

https://static.news.ru/photo/f54d7900-5f01-11eb-80a3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что дистанционное обучение в высших учебных заведениях страны является исключительно временной мерой, связанной с чрезвычайными обстоятельствами.

Глава государства в ходе встречи с учащимися по случаю Дня российского студенчества отметил, что за время действия связанных с пандемией коронавируса мер не везде в России хватало технических возможностей для полноценного обучения в удалённом режиме.

Все это хорошо в Интернете видели, как люди по деревьям лазили там, для того чтобы связь наладить. Были объективные сложности с организацией практических занятий. Да и в целом такой необычный формат не мог не сказаться на полноте и качестве обучения, на обеспечении контроля знаний, — цитирует Путина РИА Новости.

Президент предположил, что большинство студентов соскучились по университетской атмосфере и личному общению за месяцы дистанционки.

Уверен, что если не все, то подавляющее большинство соскучились по прямому общению с друзьями, с наставниками. Но хочу подчеркнуть, что и вы, и ваши преподаватели действительно как одна команда делали всё, чтобы лекции, семинары, экзамены, словом, весь учебный процесс продолжались, — заключил Путин.

Как сообщал NEWS.ru, с 22 января в Москве возобновляют работу в очном режиме колледжи, спортшколы, учреждения дополнительного образования и досуговые организации для детей, находящиеся в ведомстве правительства города. Льготные транспортные карты учащихся будут разблокированы. В то же время студенты городских и федеральных вузов пока остаются на удалённом обучении до соответствующего распоряжения Минобрнауки.